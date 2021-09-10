Рига, 10 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Разразившийся в строительной сфере Латвии громкий скандал о картельном сговоре местных фирм привел к тому, что самоуправления страны не могут реализовать свои программы развития. Об этом сообщило латвийское «Радио 4».

Строительство

Самоуправления не понимают, как им проводить закупки на строительство, с какими фирмами можно заключать договоры, а с кем нельзя, учитывая решение Совета по конкуренции о строительном картеле и то, что это решение еще может быть оспорено в суде.

В свою очередь, Центральное агентство финансов и договоров Латвии перестало перечислять деньги из еврофондов тем региональным проектам, где подрядчиком является какая-то из «картельных» фирм.

«Как все говорят, окончательное решение даст только суд. Но никто ничего не говорит конкретно и все время разговор идет на основании каких-то подозрений. Как нам поступать, как работать дальше? Потому что, если каждый муниципалитет должен проводить собственное расследование, это будет очень дорого», — прокомментировала ситуацию представитель Латвийского союза самоуправлений Андра Фелдмане.

Она добавила, что суд по картельному сговору может длиться не один год, а проекты надо реализовывать прямо сейчас.

Совет по конкуренции Латвии ранее объявил о картельном сговоре 10 крупнейших строительных компаний страны, которые распределяли между собой как государственные деньги, так и средства из еврофондов.

В Латвии уже высказываются опасения, что решение суда поставит крест на многих инфраструктурных проектах, а руководство Евросоюза может потребовать вернуть сотни миллионов евро из фондов развития ЕС, которые оказались вовлечены в коррупционный скандал.