Стокгольм, 10 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. 10 сентября стало известно, что партия «Умеренных» инициировала внутреннее разбирательство после того, как ее руководству стало известно о возможном неподобающем поведении депутата. В тот же день газета Aftonbladet связалась с «членом риксдага» (пол не уточняется), который отверг все обвинения в растлении несовершеннолетних.

(сс) Self-taken Риксдаг

По данным газеты, «член риксдага» переписывался в интернете с несовершеннолетними девушками, которые состоят в молодежной организации «Умеренных».

»Я вообще ничего об этом никогда не слышал», — заявил депутат, в отношении которого ведется расследование.

Парламентарий также отрицает факт встречи с партсекретарем «Умеренных» Гуннаром Стрёммер, который в интервью Expressen заявил, что ранее он предъявил обвинения лично.

«Нет, с партсекретарем я не разговаривал», — заявил парламентарий.