Москва, 10 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Смертельно опасный вирус Нипах не способен вызвать эпидемию, наподобие пандемии коронавируса. Об этом 10 сентября сообщил старший врач-консультант Neo Hospital Анкит Джайн.

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«Как только этот вирус появляется, он демонстративно достигает гигантских размеров, если в надлежащее время не будут приняты адекватные меры. Но по сравнению с коронавирусом Нипах не обладает способностью вызывать эпидемию», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн оценил опасность для России индийского вируса Нипах. По его словам, вирус действительно смертельно опасен и сравним с тяжёлым энцефалитом, но он не очень активно передаётся от человека к человеку.

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