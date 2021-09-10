Северобайкальск, Бурятия, 10 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Бурятии сотрудники полиции и Росгвардии спасли шестилетнего мальчика от агрессивной овчарки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошёл 30 августа в Северобайкальске.

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В тот день участковый Бато Лубсанов с помощником Дмитрием Габушевым услышали детский крик, проезжая по улице Байкальской. Увидев лежащего на земле ребёнка и вцепившегося в него крупного пса, они поспешили на помощь, вызвав на подмогу коллег из Росгвардии.

«Вместе с находившимся на месте хозяином собаки старший лейтенант полиции Бато Лубсанов принялся разжимать челюсти животного, мёртвой хваткой вцепившегося в плачущего 6-летнего мальчика, не успевшего забежать во двор», — отметили в ведомстве.

Тем временем, сержант Габушев оттягивал ребёнка на себя. Подоспевшие на помощь росгвардейцы, как отмечается, ликвидировали собаку из служебного оружия. Мальчика с рваной раной бедра госпитализировали. К счастью, обошлось без серьёзных последствий.

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