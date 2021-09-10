Киев, , 12:35 — REGNUM В рамках финансирования из Европейского союза украинская полиция получила оборудование и технику на общую сумму €3,4 млн. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба МВД Украины.

Национальная полиция Украины Пресс-служба МВД Украины

«ЕС передал Национальной полиции Украины технику на более чем €3,4 млн — 18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что техника и оборудование были переданы украинской стороне по программе «Поддержка реформ по развитию верховенства права на Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления», которую финансирует ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал главой государства.