Барнаул, 10 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Барнауле 10 сентября вынесли судебный приговор бывшему заместителю главы администрации города Сергею Дёмину, обвинённому сразу по двум коррупционным статьям — п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

Цитата из оперативной съёмки Задержание заместителя главы администрации Барнаула Сергея Демина

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева, несмотря на то, что экс-чиновник не признал своей вины, суд принял во внимание собранную доказательственную базу, назначив ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 15 миллионов 100 тысяч рублей, а также лишением права занимать определенные должности сроком на четыре года.

Следствием и судом установлено, что Дёмин, в должностные обязанности которого входили вопросы градостроительства и земельных отношений, в 2019 году за назначение взяткодателя Александра Канакова генеральным директором акционерного общества СЗ «Барнаулкапстрой», получил от него взятку в виде путевки в Испанию стоимостью более 158 тысяч рублей.

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Кроме того, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с назначенным по его поручению директором акционерного общества, Дёмин получил от одного из барнаульских бизнесменов взятку в размере 3,6 миллиона рублей из числа ранее оговоренных между бизнесменом и взяткополучателями к передаче 15 миллионов рублей.

Данные денежные средства предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому предпринимателем обществу со стороны администрации города.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где платят самые маленькие в Сибири зарплаты, дают едва ли не самые большие взятки. Её средняя сумма в регионе составляет 370 тыс. рублей, тогда как в среднем по Сибирскому федеральному округу эта цифра гораздо скромнее — 270 тысяч рублей.

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