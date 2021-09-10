Лос-Анджелес, США, 10 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Студия Insomniac Games разрабатывает игру про супергероя Росомаху из комиксов Marvel. Разработчики представили проект 10 сентября во время трансляции PlayStation Showcase 2021.

Ножи росомахи

Проект получил название Marvel's Wolverine, пока Insomniac Games не готова продемонстрировать игровой процесс. В коротком 3D-тизере Росомаху зрителям показали со спины. В представленной сцене герой, одетый в клетчатую рубашку, сидит за барной стойкой, готовится к продолжению драки, в какой-то момент выпуская свои клинки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Insomniac Games также анонсировала игру Marvel’s Spider-Man 2. Разработчики показали её первый трейлер и сообщили, что сиквел Spider-Man выйдет на консоли PlayStation 5 в 2023 году.