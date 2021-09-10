Москва, , 12:33 — REGNUM В голове у нынешнего президента Украины Владимир Зеленского всё перепуталось. Он говорит о вероятности «полномасштабной войны с Россией» и одновременно заявляет, что у него «не хватает времени» думать о президенте страны, к войне с которой он готовит и Украину, и Запад, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 10 сентября, комментируя заявление Зеленского.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. Об этом он заявил на конференции 10 сентября.

«По его версии, Россия и Украина «стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе». Недавно смотрел ролик с заявлениями украинских детей о Владимире Путине.

Наш президент на Украине демонизирован. Российские дети о Владимире Зеленском в своём большинстве не знают. Взрослые считают его фигурой вредной, но так и не покинувшей категорию клоуна.

Зеленскому как воздух нужна встреча с президентом России. Он считает, что своими угрозами войны он сможет подвигнуть Запад убедить Владимира Путина пойти на такую встречу.

Будем надеяться, что линию на игнорирование Зеленского руководство нашей страны выдержит до конца. Исправить отношения с Украиной было бы хорошо, но с Владимиром Зеленским в качестве партнёра сделать это невозможно.

Уверен, что скоро Владимира Зеленского на посту президента Украины не будет. Своей безответственной болтовнёй о «полномасштабной войне с Россией» он тоже поспособствовал этому.

То, что и у безответственности есть пределы, понимают даже самые последовательные недруги России и на Украине, и в США, и в Западной Европе. Причём они — в первую очередь», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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