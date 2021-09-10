Баку, 10 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Азербайджан создал устойчивую энергетическую инфраструктуру, и Вашингтон будет помогать в её развитии. Об этом 10 сентября заявил посол США Эрл Литценбергер в Азербайджанской дипломатической академии в Баку на симпозиуме по региональной энергетической безопасности.

Bruno Girin Добыча нефти в Азербайджане

«Соединенные Штаты заинтересованы в поддержке поставок энергоресурсов Азербайджана в Европу и другие страны», — сказал Литценбергер.

Он сообщил, что США поддержат проект по охране Азербайджанской нефтяной платформы и другие меры по обеспечению безопасности морских активов Баку. Посол подчеркнул, что сбои в поставках энергоносителей могут нанести существенные удары мировой экономики.

Напомним, в мае 2018 года в Азербайджане был введен в эксплуатацию газопровод «Южный газовый коридор». По нему голубое топливо поступает в Турцию и страны Южной Европы.