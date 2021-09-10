Лондон, 10 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В сети представлено видео с обзором небольшого дома на колесах под названием Nu Surf. Видео размещено на канале The Motorhome Man в YouTube.

The Motorhome Man Nu Surf

Созданием автодома занималась британская компания Nu Venture. Габариты кемпера примерно соответствуют размерам минивэна Honda Odyssey. Длина Nu Surf составляет 5,18 м. При этом внутри кемпера есть все необходимое, что обычно предусмотрено в домах на колесах.

Разработан дом на колесах Nu Surf на основе Citroen Berlingo. Компания добавила дополнительное помещение позади передних сидений модели. Открывая заднюю дверь кемпера можно попасть на кухню, где есть четырехконфорочная плита, духовка, маленькая раковина и большой холодильник.

Рядом с кухней есть небольшая ванная комната с кассетным туалетом и раковиной. Кроме того, в кемпере есть гостиная, в которой помещаются два дивана.

Ранее появилось видео с обзором 12-метрового кемпера Volkner Mobil Performance, разработкой которого занималась немецкая компания Volkner Mobil.

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