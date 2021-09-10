Москва, 10 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Универсальный доход — это неправильный путь. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 10 сентября заявил бывший премьер-министр Швеции с 2006 по 2014 год Фредрик Райнфелдт, выступая на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому».

Доходы

«Универсальный (имеется в виду безусловный базовый — прим. ИА REGNUM) доход — это неправильный путь, — сказал бывший премьер. — Потому что все больше и больше людей среднего возраста не работают. И дети не стремятся работать. И они не считают нужным учиться, чтобы найти себе место на рынке труда. Поэтому я не очень верю в универсальный доход или в национальную заработную плату. Но, конечно, я считаю, что должна быть определенная защита и должны быть социальные институты, которые помогают тем, у кого работы нет, или бедным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Райнфелдт рассказал, чем полезны открытые рынки.