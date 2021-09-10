Симферополь, 10 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 сентября в региональном оперативном штабе. Это на два случая меньше, чем было выявлено накануне, 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшим после ковида за минувшие сутки признаны 339 крымчан. Ещё 16 пациентов с коронавирусом включены в статистику смертности.

Всего на территории Крыма положительные результаты тестов на коронавирус получили 73 570 человек, выздоровели 63 394 пациента. Число жертв инфекции достигло 2 341 человека. В стационарах с коронавирусом и пневмонией лечатся 2 488 пациентов, дома — 4 624 человека.