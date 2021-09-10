Лондон, 10 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Компания Ford разработала для полиции Великобритании спецверсию Ford Mustang Mach-E. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ford Ford Mustang Mach-E для полиции

Спецверсия отличается специальной ливреей, световой панелью и кронштейнами для крепления необходимых вещей. Дополнительное светодиодное освещение у полицейской спецверсии подпитывает отдельный блок аккумуляторов. Таким образом, запас хода модели остается неизменным.

Отличительной особенностью Mach-E является наличие большего пространства в салоне. Версия GT позволяет электрокару разгоняться до «сотни» за меньше чем за четыре секунды.

Ранее компания Ford разработала на базе внедорожника Explorer «универсальный перехватчик» для полиции.

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