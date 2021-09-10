Москва, , 12:28 — REGNUM Президент Украины намеренно нагнетает обстановку и запугивает население возможной войной с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такие заявления являются демонстрацией полной безответственности главы незалежной перед собственными гражданами и попыткой привлечь к себе внимание со стороны Запада», — считает Железняк.

По его мнению, Зеленский «заигрался в главнокомандующего и позволяет себе озвучивать фантазии о возможном военном столкновении с Россией».

"Эта дикая ложь является также провокацией на государственном уровне и еще больше усугубляет и так крайне сложные отношения наших стран», — подчеркнул парламентарий.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. По его словам, это будет «самый страшный сценарий» и «самая большая ошибка России».

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