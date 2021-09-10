Москва, 10 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Президент Украины намеренно нагнетает обстановку и запугивает население возможной войной с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Такие заявления являются демонстрацией полной безответственности главы незалежной перед собственными гражданами и попыткой привлечь к себе внимание со стороны Запада», — считает Железняк.

По его мнению, Зеленский «заигрался в главнокомандующего и позволяет себе озвучивать фантазии о возможном военном столкновении с Россией».

"Эта дикая ложь является также провокацией на государственном уровне и еще больше усугубляет и так крайне сложные отношения наших стран», — подчеркнул парламентарий.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. По его словам, это будет «самый страшный сценарий» и «самая большая ошибка России».