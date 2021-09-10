Москва, 10 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Решения Нюрнбергского трибунала необходимо использовать в качестве инструмента борьбы с возрождающимся нацизмом. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

По его словам, сегодня перед миром стоит задача по борьбе с «поднимающими голову» нацистами, неонацистами и их потомками. В рамках этой деятельности необходимо основываться на решениях Нюрнбергского трибунала, которые позволяют аргументированно отстаивать историческую правду.

«Вопрос о переписывании истории я бы вообще отнес к нарушениям решения Нюрнбергского трибунала. Морально-политический аспект всей этой пропагандистской работы направлен именно на искажение истории. Если внимательно вдуматься в тезисы и аргументы многих современных историков, то они на все 90−100% повторяют тезисы гитлеровской пропаганды, и на это надо обратить самое пристальное внимание», — сказал Викторов.