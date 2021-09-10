Афины , 10 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис попросил сети супермаркетов сделать все возможное, чтобы сдержать рост цен. Об этом он рассказал 9 сентября, выступая на телеканале Skai.

Рост цен

Министр отметил, что у более конкурентоспособных предприятий есть шанс увеличить свою клиентскую базу, сохраняя низкие цены.

Георгиадис сказал, что волна повышения цен была «импортированной инфляцией», вызванной повышением цен «почти на все» во всем мире. Он отметил, что цены на алюминий выросли 8 сентября до рекордных уровней, стоимость доставки контейнера из Китая выросла в десять раз, а цены на нефть, природный газ, кукурузу и кофе выросли во всем мире.

Он полагает, что этот резкий глобальный рост цен продлится до Рождества, основываясь на прогнозах экономистов, и подчеркивает, что правительство никому не позволит получать несправедливую прибыль. Георгиадис отметил, что закон, который не позволяет прибыли увеличиваться больше, чем в период до пандемии, остается в силе до конца года.

«Поэтому у нас есть законодательные инструменты, и мы проводим проверки и налагаем штрафы», — добавил он.