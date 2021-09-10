Омск, 10 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Ещё 372 носителя коронавируса выявлено в Омской области, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 77 073 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 56 737 человек.

За прошедшие сутки список выздоровевших в регионе пополнился 403 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Омской области было подтверждено 373 случая заражения коронавирусом.