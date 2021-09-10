Нью-Дели, 10 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности объявлен в ряде регионов индийского штата Карнатака, соседнего со штатом Керала, где выявили вирус Нипах. Об этом сообщает 10 сентября Всеиндийское радио.

Ivolga ya Летучая мышь

В штате Керала от опасного вируса ранее скончался 12-летний ребёнок, затем признаки заболевания, как сообщало ИА REGNUM, нашли у 11 человек, которые с ним контактировали. Всего медики обследовали более 250 человек после смерти ребёнка.

Министр здравоохранения Карнатаки Кешавредди Судхакар заявил, что в его регионе пока не выявили инфицированных. На заражение указывают лихорадка, слабость, головная боль, нарушение дыхания, судороги, кашель и другие симптомы.

По оценке Всемирной организации здравоохранения вирус Нипах — один из опаснейших в мире, лекарств и вакцины от него нет. Среди заболевших умирают 40−75%, переносят вирус большие летучие мыши.

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