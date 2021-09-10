Москва, 10 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Большинство жителей России (80%) заявили, что несмотря на рост доступности покупок в онлайн-магазинах в связи с коронавирусом, пандемия не изменила их привычки ходить по магазинам. Об этом свидетельствует совместное исследование ИХ «Ромир» и Fix Price

Chor Ip В магазине

Ходят в магазины с той же частотой, что и до пандемии, 67% опрошенных Делают это, как и раньше — по пути с работы или в выходные дни, 63%. Отчасти изменили свой способ совершения покупок 31% граждан.

Заходят в магазины, чтобы порадовать себя 59% опрошенных. При этом 21% описывают удачный шопинг как «веселье», «удовольствие», «отдых» и «расслабление». Особенно любят шопинг люди 25−34 лет и семьи с детьми.

Исследование проведено в августе 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет в 220 городах с населением 10 тыс. человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, траты жителей России на продукты и товары первой необходимости при покупке через интернет сократились на 45%.

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