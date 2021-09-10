Рига, 10 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В пятницу, 10 сентября, в Вентспилсе (западная Латвия) начался традиционный фестиваль «Дни русской культуры», который продлится два дня. Об этом сообщили его организаторы.

Пресс-служба правительства Ленинградской области Этнофестиваль «Россия – созвучие культур»

Несмотря на юбилейный статус (проводится в 20-ый раз), из-за коронавирусных ограничений он пройдет по сокращенной программе и с меньшим числом участников. Дни русской культуры до эпидемии коронавируса проходили в Вентспилсе в течение месяца.

10 сентября в 19:00 по местному времени (совпадает с московским) в Парвентской библиотеке с концертом православной музыки выступит мужской квартет Skranum из Риги.

11 сентября с утра на площади старого рынка выступит фольклорный ансамбль «Юрьев день». Затем выступят другие исполнители с народными и современными песнями. Вечером того же дня возле Парвентской библиотеки состоится еще один концерт. Среди выступающих будет местная группа «Шумилов бор» с фольклорными и казачьими песнями, а также ансамбль народной песни «Вольница» из Лиепаи.