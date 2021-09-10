В Саратовской области за сутки умер 21 пациент с коронавирусом
Саратов, 10 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки умер 21 ковид-пациент. За время пандемии от COVID-19 скончались по состоянию на 10 сентября 2517 человек.
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По информации облминздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день шестеро мужчин и 15 женщин в возрасте от 56 до 87 лет.
ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 10 сентября выявили 83 235 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 76,8 тыс. человек.
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