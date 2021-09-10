Москва, , 12:21 — REGNUM Иран находится практически на пороге обладания ядерным оружием, заявил глава МИД Израиля Яир Лапид.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, текущая стратегия Запада в отношении Ирана и «пятерки» переговорщиков по Совместному всеобъемлющему плану действий неэффективна.

«Иран просто пытается выиграть время, делая вид, что они чем-то там занимаются, но на самом деле только развивают свою ядерную программу», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что «миру нужен другой план вместо того, которого на самом деле-то у него и нет».

«Иран находится практически на пороге того, чтобы стать ядерным государством, и мы не можем ему этого позволить», — отметил Лапид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лапид заявил, что власти Израиля работают с Россией над тем, чтобы ситуация в Сирии не переросла в серьезную эскалацию в регионе.

По его словам, Израиль не может мириться с присутствием Ирана в Сирии, поэтому в регионе и в мире должны понимать, что Израиль будет «с этим что-то делать, а не станет просто сидеть сложа руки и ждать террора со стороны Ирана».

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