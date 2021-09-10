Москва, 10 сентября 2021, 12:21 — REGNUM Иран находится практически на пороге обладания ядерным оружием, заявил глава МИД Израиля Яир Лапид.
По его словам, текущая стратегия Запада в отношении Ирана и «пятерки» переговорщиков по Совместному всеобъемлющему плану действий неэффективна.
Он добавил, что «миру нужен другой план вместо того, которого на самом деле-то у него и нет».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лапид заявил, что власти Израиля работают с Россией над тем, чтобы ситуация в Сирии не переросла в серьезную эскалацию в регионе.
По его словам, Израиль не может мириться с присутствием Ирана в Сирии, поэтому в регионе и в мире должны понимать, что Израиль будет «с этим что-то делать, а не станет просто сидеть сложа руки и ждать террора со стороны Ирана».
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