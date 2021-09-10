Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 10 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием трех легковых автомобилей, произошедшего на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Рекордов в федеральной территории Сириус, пострадали четыре человека. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба местного отдела МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что ДТП произошло около 20:00 (совпадает с мск) 9 сентября на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Рекордов, когда, согласно предварительным данным, женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта», при повороте налево, не убедившись в безопасности своего маневра, не предоставила преимущество двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «Тайота Камри».

«В результате чего произошло столкновение, после которого Тайоту вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа Рио». В результате ДТП, четыре женщины-пассажирки Лады в возрасте от 50 до 60 лет были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пять человек пострадали, еще один погиб на месте в результате дорожной аварии в Локнянском районе Псковской области.