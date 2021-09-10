Ульяновск, 10 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области после суточного отсутствия летальных исходов от COVID-19 зарегистрированы новые смертельные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По сведениям на 10 сентября, за последние сутки в области жертвами коронавируса стали 11 пациентов. Таким образом, всего в регионе скончались 2390 человек.

Напомним, что сутками ранее, 8 сентября, в Ульяновской области не было летальных исходов от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в дополнение к профилактическим медосмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие COVID-19, могут пройти углубленную диспансеризацию. Врачи утоняют, что обследования целесообразно пройти только через 60 дней после выздоровления.