Москва, 10 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Малые страны нуждаются в открытых рынках и развитии конкуренции, иначе их внутренние рынки очень быстро сожмутся. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 10 сентября заявил бывший премьер-министр Швеции с 2006 по 2014 год Фредрик Райнфелдт, выступая IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Сам по себе капитализм может лишь помочь богатым людям продолжить обогащение. Важно объединить общество, — сказал Райнфелдт. — Надо охватывать молодежь, пожилых граждан, дабы увеличить их участие в рабочем секторе. В противном случае многие из них будут не работать, живя на пособия. Когда мы увеличиваем их степень вовлеченности, мы повышаем экономические показатели, что способствует росту уровня потребления и обеспечению роста. Малые страны нуждаются в открытых рынках и в конкуренции, чтобы это позволяло расти вашим предпринимателям. Иначе рынок очень быстро сожмется. Нельзя полагаться, например, только на российский рынок. Намного интереснее работать на международном рынке. Это позволит накапливать инвестиции и обеспечить рост экономики».

Напомним, что своими умозаключениями бывший премьер-министр Швеции поделился, выступая на пленарной дискуссии форума «Российская экономика: в ожидании роста».