Сан-Матео, США, 10 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Студия Polyphony Digital, наконец, назвала дату релиза гоночного симулятора Gran Turismo 7. Авторы игры представили новый трейлер 10 сентября в рамках трансляции PlayStation Showcase 2021.

Carscoops Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo

Игра выйдет в продажу 4 марта 2022 года как на PlayStation 5, так и на PlayStation 4. В ролике Polyphony Digital продемонстрировала уровень графики, рассказала о визуальных эффектах игры и её функциях.

Отметим, что с релиза последней номерной игры франшизы Gran Turismo прошло почти семь лет назад — она вышла 6 декабря 2013 года на консоли PlayStation 3. Sony отключила серверы игры 28 марта 2018 года.