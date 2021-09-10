Сеул, 10 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Восемь из десяти жителей Южной Кореи планируют остаться дома во время предстоящего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который будет отмечаться с 20 по 22 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Kenny J Lee Южная Корея

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Согласно результатам опроса, проведённого с 7 по 9 сентября среди 1001 человека, 77% респондентов сообщили о том, что они не планируют посещать малую родину или путешествовать по стране в праздничные выходные, 19% — намерены посетить и задержаться в родных местах более одного дня, 2% — планируют отправится в путешествие по стране.

Эксперт отмечают, что сокращение показателей в основном связано с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1892 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 269 362.

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