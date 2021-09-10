Москва, 10 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завершит сезон на международном турнире в Берлине, который пройдёт 12 сентября. Об этом 10 сентября сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Diario de Madrid Мария Ласицкене

«Мария выступит 12 сентября в Берлине. Этим стартом она завершит сезон», — цитирует Назарову ТАСС.

Напомним, в августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио, а 8 сентября она выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).

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