Рига, 10 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Сообщение Государственной погранохраны Латвии о количестве выдворенных за пределы страны нелегалов, пересекающих границу с Белоруссией, может содержать серьезные ошибки. Об этом сообщил rus.lsm.lv, проведя независимый анализ.

Мигранты

«На самом деле никто с латвийской стороны границы не знает, сколько человек было возвращено в Белоруссию. Один нарушитель, дважды пытавшийся перейти границу в разные дни, и дважды возвращенный обратно, в статистике погранохраны фиксируется как два разных человека», — отметило издание.

Поэтому заявленная пограничниками цифра (1005 нелегальных мигрантов в период с 10 августа по 6 сентября нынешнего года) не может вызывать доверия, считают журналисты.

«Идентификация таких лиц точно не делается. Личности и документы не проверяем, никаких формальностей нет. Может ли среди них быть одно и то же лицо, которое возвращали дважды? Да, это не исключено», — прокомментировала изданию статистику пресс-секретарь Государственной погранохраны Латвии Кристине Петерсоне.