Салехард, 10 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 14 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 10 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 96 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 10 сентября 48 470 заражений коронавирусом. Выздоровел 46 738 человек, 647 пациентов с COVID-19 скончались.