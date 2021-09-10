Архангельск, 10 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении двух судебных приставов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР, их подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями

Фото пресс-службы управления ФССП России Судебные приставы

По версии следствия, в 2017 году двое северодвинских приставов, желая реализовать для себя и заинтересованных лиц по заниженной стоимости часть имущества предприятия, у которого имелась задолженность, отразили не все изъятое имущество, а также занизили его рыночную стоимость, чем нарушили права граждан, являющихся взыскателями по исполнительным производствам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае на скамье подсудимых оказалась бывшая судебный пристав-исполнитель, которая незаконно возбудила исполнительные производства на основании заведомо фиктивных документов о якобы имевшейся задолженности по заработной плате ряда частных компаний.