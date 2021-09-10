Краснодар, 10 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 сентября. Суточный показатель по числу заразившихся сохраняется в региону уже третьи сутки подряд. В числе новых носителей коронавируса — сразу 29 детей, младшему из которых три месяца от роду.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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За минувшие сутки новых носителей инфекции выявили в 33 муниципалитетах региона.

«В Краснодаре 37 новых случаев, в Сочи — 18, в Армавире — 17, Анапа — 14. По 12 инфицированных в Красноармейском и Тихорецком районах. В Выселковском, Кореновском, Лабинском, Мостовском муниципалитетах и Новороссийске по 10 случаев COVID-19», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 69 386 жителей региона, выздоровели 50 050 человек, скончались 5 563 пациента. В ковид-стационарах Краснодарского края проходят лечение 3 153 человека, на дому лечатся 10 620. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 95 пациентов, на ЭКМО находятся ещё семь человек.