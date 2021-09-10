Москва, , 12:18 — REGNUM Во Франции и Западной Европе искажена историческая память, которая дает основу для нынешних проявлений фашизма. Об этом заявил журналист, политический обозреватель из Франции Дмитрий Де Кошко.

Пакт Молотова-Риббентропа Иван Шилов

В первую очередь, эти искажения касаются пакта Риббентропа-Молотова, а также Мюнхенских договоров 1938 года. В странах Западной Европы предпочитают забывать, что СССР был готов вместе с французами прислать военные отделения в Чехословакию, забывают о роли Польши, о том, что она сама забрала себе часть территории Чехословакии.

«А пакт Риббентропа-Молотова представляется, как общее дело нацистов и Советского Союза против остального мира. Некоторые даже обвиняют Россию в том, что она виновна во Второй мировой войне. Второе искажение историческое: отрицание роли Советского Союза в Победе против фашизма. Одно из современных проявлений фашизма — русофобия, которая основана просто на том, чтобы найти так называемого «козла отпущения» — русских», — сказал журналист.

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