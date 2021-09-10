Джакарта, , 12:15 — REGNUM В странах Юго-Восточной Азии зарегистрировали 10,7 млн случаев заражения коронавирусом, сообщает Republika.

Флаги стран АСЕАН Gunawan Kartapranata

Индонезия занимает первое место в регионе по числу носителей коронавируса и числу смертей от COVID-19. По состоянию на 10 сентября в стране выявили 4,15 млн носителей коронавируса и 138 000 смертей от COVID-19.

На втором месте в регионе стоят Филиппины, где зарегистрировано 2,15 млн носителей и 34 тысячи смертей от СOVID-19. Малайзия занимает третье место. В стране выявили 1,9 млн случаев заражения коронавирусом и 19 тысяч случаев смерти от COVID-19.

Бруней — наименее пострадавшая от коронавируса страна в регионе.

В целом в странах Юго-Восточной Азии зарегистрировано 238 000 случаев смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что лучший способ защитить себя от коронавируса — это делать прививки и соблюдать протоколы здравоохранения.

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