Ставрополь, 10 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Его фигурантом стал заведующий кафедрой аграрного университета, сообщили 10 сентября в пресс-службе регионального управления СКР.

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Как установлено, заведующий кафедрой технического сервиса, стандартизации и метрологии факультета механизации сельского хозяйства потребовал от одного из преподавателей платить определенную сумму из своей зарплаты ежемесячно за возможность беспрепятственного продолжения работы на кафедре. Профессор, опасаясь потерять работу, последовал требованию и в течение почти десяти месяцев передал завкафедрой в общей сложности 64 тыс. рублей.

Последняя передача закончилась задержанием, в которой участвовали сотрудники ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.

На сайте вуза в качестве заведующего закафедрой технического сервиса, стандартизации и метрологии факультета механизации сельского хозяйства указан Андрей Лебедев. Между тем СКР не приводит фамилию подозреваемого.