Пенза, 10 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 231 случай заражения коронавирусом, накануне заболели 234 человека. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 10 сентября в регионе подтверждено 65 833 заражения.

Коронавирус

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Выздоровели за все время 54 904 ковид-пациента, в том числе за сутки — 221 человек. Скончались от COVID-19 всего 2317 жителей, из них за последние 24 часа — 14 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в отделах записи актов гражданского состояния при регистрации брака молодоженам раздают памятку о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции.

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