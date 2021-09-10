10 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы Запорожской области Александра Старуха о том, что причиной нашествия медуз на украинском побережье Азовского моря стали строительство Керченского моста и другие действия России.

Оксана Переможенко, , 12:36 — REGNUM Причиной нашествия медуз на украинском побережье Азовского моря стали строительство Керченского моста и другие действия Российской Федерации, заявил на совещании 9 сентября глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух. Чиновник уточнил, что Россия для полива забирает воду из рек, и это, по его словам, тоже влияет на ситуацию с медузами, поскольку «соленость Азовского моря возрастает». Губернатор Запорожской области также предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться.

Медуза Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Заявление украинского чиновника обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Также версию чиновника относительно нашествия медуз обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие усмотрели в заявлении Старуха повод для иронии. Также среди комментирующих были те, кто отметил, что на побережье Азовского моря всегда было много медуз, и если и возросла соленость Азовского моря, то, вероятно, из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

«Более того, из «достоверных источников», «точно известно», что видели на мосту ВВП (Владимира Владимировича Путина — О. П.) с веником, загоняющего медуз в наше море», — смеется Виктор Б.

«У нас нашествие белокрылки. Кого бы обвинить?» — с сарказмом поинтересовалась Екатерина Ш.

«Это Петров и Боширов медуз завезли!!!» — шутит Елена Л.

«А куда многие годы сливаются стоки-отходы в Кирилловке? Все знают, что прямиком в море. Тоже РФ виновата?» — спросил Vladimir H.

«А всё говорят «братский народ»… Какой на*рен «братский»?! Мозги большинства украинцев так за*раны русофобией, что только глубокое лечение может помочь, и то неизвестно…» — отреагировал Александр К.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Так это ж знаменитые «боевые путинские медузы». На очереди черви боевые для срыва рыболовного сезона», — смеется Alex E.

«А мне кажется, это казни небесные на Украину за издевательство на Донбассом», — пишет Иван И.

«Тяжело дрессировать медуз. Но Боширов и Петров добились блестящих результатов», — пошутил Владимир Р.

«Счастливая страна, счастливые люди, ни в чем не виноваты. Всё Путин, Боширов и Петров, да, ещё, видимо, Кадыров с Шойгу», — добавила Наталья Т.

«Пусть на Киев в Гаагу пишет: Северо-Крымский канал террористы отключили — изменился водно-солевой баланс. То ли ещё будет…» — написал Павел З.

«Бред. Я школьницей в 80-е годы была на Азовском море, Кирилловка. Медуз было столько в море, — страшно вспомнить. Огромных, цветных, т. е. ядовитых. Мы, наверно, и трех раз за смену не искупались», — вспомнила Анна С.

«Угу, только это чуть раньше началось, когда канал с пресной водой в Крым перекрыли. В Азовском соленость повысилась. Дальше будет хуже. Херсон жалко», — отметил Вадим.

Азовское море у Кирилловки (сс) V&A Dudush

«Мы-то думали что из-за за*раных и пересохших рек, из-за перекрытого 7 лет Крымского канала, который сбрасывал пресную воду, в Азовском море солёность, как и в Черном, стала 15 промилле! Но куда нам, дуракам, до гения губернатора!» — с сарказмом добавил Mr No name.

«Всё своё детство (лето) проводил у бабушки на берегу Азовского моря — Приазовский район Запорожской области. Медузы были всегда, очень большие и в огромнейшем количестве. Таких огромных не видел даже на Черном море в Евпатории… И так было всегда. А губернатор у нас пришлый — «понаехавший», — подытожил Владимир К.

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