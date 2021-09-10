Рязань, 10 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Дети, болеющие сахарным диабетом 1-го типа, попросили обеспечить их системой непрерывного мониторинга глюкозы у губернатора Рязанской области Николая Любимова. Видеоролик размещён в социальных сетях, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Doctordiabet.ru Детский диабет

Чтобы следить за своим здоровьем и знать уровень сахара в крови, маленькие пациенты около 15 раз в сутки пользуются инвазивным глюкометром. Авторы ролика поясняют, что есть и другой способ — специальный сенсор непрерывного измерения уровня глюкозы, который крепится на плечо и сканер считывает показания без прокола кожи. Однако не все пациенты могут купить такой прибор и расходные материалы.

«В России есть много детей, которым выдают сенсоры бесплатно по закону», — говорит один из детей.

«Услышьте тяжелобольных детей! Пока эти проблемы не решены, думать о благоустройстве области и об инновационных проектах кощунственно! Дети — это наше будущее!» — подписали видеообращение к губернатору авторы.

По данным Рязанского регионального диабетического фонда поддержки инвалидов с детства «Диавита», в области уже более 300 детей с сахарным диабетом 1-го типа.