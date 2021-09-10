Чита, 10 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 10 сентября обнародовал проект Дальневосточного квартала команде ВЭБ. РФ во главе с председателем госкорпорации развития Игорем Шуваловым. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья В Дальневосточном квартале Читы

Проект планируют реализовать рядом с микрорайоном Октябрьский в Чите.

«Сейчас на этой территории по одной стороне реки достаточно чистые пустыри, которые позволяют нам такую большую застройку последовательно вести. Причем это зона вокруг реки. Если правильно обустроить территорию, у горожан появится набережная, общественные пространства и хорошая застройка», — пояснил Александр Осипов.

Известно, что площадь территории составляет 33 гектара, площадь жилищного фонда — 270 тысяч квадратных метров. Для реализации проекта необходимо 18 миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс жилой застройки «Дальневосточный квартал» в Чите получит федеральное финансирование — соответствующее соглашение между правительством Забайкальского края и корпорацией развития Дальнего Востока 3 сентября подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов на площадке Восточного экономического форума.

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