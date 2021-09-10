Чебоксары, 10 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Передвижной пункт вакцинации в Чувашии

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По данным на 10 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 32 433 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 73.

Вылечились 29 416 пациентов, из них за последние сутки победил болезнь 71 человек.

Умерли в Чувашии ещё восемь пациентов с коронавирусом. Всего скончались 2113 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в образовательных учреждениях Чувашии с начала сентября выявлен 31 очаг коронавируса, большинство — в школах. Также вспышки коронавируса произошли в детсадах и средних специальных заведениях.