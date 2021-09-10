Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. За последние сутки в Ленинградской области не изменилось суточное число новых случаев коронавирусной инфекции: как и день назад, выявлено 180 случаев, сообщили 10 сентября в оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM 4 Ленинградская область

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Больше всего новых носителей инфекции выявлено в городах Мурино (14), Всеволожск и Гатчина (по 12), Кириши (10).

Смертность от COVID-19 в Ленобласти уменьшилась: за сутки скончался один человек, ранее два дня подряд умирало по два человека.

С учетом новых данных в Ленобласти всего подтверждено 64 977 случаев заражения, выздоровели 50 707 человек, в том числе 85 — за последние сутки, скончались от ковида 2426 человек.

Напомним, 9 сентября власти Ленобласти смягчили антиковидный режим в связи с улучшением эпидемической ситуации.