Краснодар, 10 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Двухлетний мальчик получил травмы в одном из частных детских садов Краснодара, сообщили 10 сентября в пресс-службе СУ СКР по региону.

Adm44.ru Детский сад

Инцидент произошёл 8 сентября. По предварительным данным, двухлетний мальчик, находясь в частном детском саду, получил ушибы и ссадины — повреждения он получил от других детей.

Следователи по факту инцидента начали доследственную проверку, в частности, планируется дать оценку качеству услуг, которые предоставляются учреждением. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.