Астрахань, 10 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Астраханской области произошел разлив нефтепродуктов из-за частичного затопления судна «Колонок-111». Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в пресс-службе Росприроднадзора.

Pixabay.com Нефтяное пятно

На поверхности реки Бахтемир обнаружили радужные пятна, исходящие от полузатопленного судна. Площадь загрязнения составила 315 квадратных метров. Выставлены боновые заграждения.

Специалисты отобрали пробы воды на месте происшествия для установления концентрации нефтепродуктов. Проводится административное расследование.