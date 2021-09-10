Тбилиси, 10 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Члены археологической экспедиции Национального музея Грузии обнаружили новый доисторический очаг гоминидов, включающее людей и больших человекообразных обезьян, недалеко от села Квемо Орозмани муниципалитета Дманиси (Квемо-Картли). Об этом сообщает пресс-служба музея.

Khavlina Valeria Раскопки

«Открытие Орозмани представляет собой большой научный интерес для грузинских и зарубежных экспертов, так как считается, что Южный Кавказ, особенно территория вокруг муниципалитета Дманиси, была массово исследована группами древних гоминидов, мигрировавших из Африки в Евразию», — говорится в сообщении.

По данным музея, в ходе раскопок, возраст которых оценили в районе 1,77−1,84 млн лет, были найдены могилы животных, орудия из камня и другие артефакты. Это второй очаг гоминидов, обнаруженный в Дманиси.

Стоит отметить, что раскопки возле Дманиси ведутся с 1960-х годов. Дманисский гоминиид был там обнаружен впервые в 1991 году. Это вид древних людей, по которому идут споры антропологов, о том, считать ли его самостоятельным видом Homo georgicus или отнести к известному ранее виду «человек-предшествующий» Homo antecessor.