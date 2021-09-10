Лос-Анджелес, США, 10 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Студия Insomniac Games анонсировала игру Marvel’s Spider-Man 2. Трейлер был показан во время трансляции PlayStation Showcase 2021 и опубликован 10 сентября на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Marvel Comics Скриншот игрового процесса игры Spider Man

Разработчики показали в трейлере, как Питер Паркер и Майлз Моралес, одетые в костюмы Человека-паука, сражаются с врагами. В кадре также появляются Веном и Крейвен-охотник, которые, как сообщили авторы игры, будут выступать в качестве главных антагонистов. Marvel’s Spider-Man 2 будет эксклюзивом консоли PlayStation 5, релиз игры состоится в 2023 году.

Напомним, 12 ноября 2020 года, в день старта продаж консоли PlayStation 5, Insomniac Games выпустила вторую игру серии Marvel's Spider-Man Miles Morales. Релиз состоялся как на PlayStation 4, так и на PlayStation 5.