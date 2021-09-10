Ярославль, 10 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Красноперекопском районе Ярославля началась очистка Петропавловских прудов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области.

Департамент природопользования ЯО Очистка пруда

Как пояснили в департаменте, работы ведутся после обращений местных жителей. Заказчиком работ выступает мэрия Ярославля.

«Для наибольшей эффективности работы проводятся по завершению вегетативного периода. Для расчистки применяется многофункциональная машина класса амфибия труксор. Проведенная расчистка пруда обеспечит безопасность для жителей, снизит степень его биологического загрязнения, улучшит качество воды», — рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области.

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Работы начались на этой неделе, срок завершения очистки пока не называется.