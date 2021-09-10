Казань, 10 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 10 сентября всего зарегистрировали 25 957 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 52 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Выздоровели за все время 22 660 ковид-пациентов, скончались 704 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 29 человек, количество летальных исходов возросло на три.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала учебного года среди детей и персонала учебных заведений случаи заражения коронавирусом не регистрировались.

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