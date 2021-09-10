Пекин, 10 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии новой Honda Integra 2022 модельного года. Снимки размещены на сайте министерства промышленности Китая.

Министерство промышленности Китая Honda Integra 2022 года

По сути новинка представляет из себя модернизированный седан Honda Civic. Отличия можно найти только в некоторых элементах передней и задней части модели.

Салон у новинки точто такой же, как у Civic. Внутри Honda Integra имеется 10,2-дюймовый экран приборной панели, 7 — или 9-дюймовый тачскрин системы мультимедиа, а также горизонтальная полноразмерная сотовая конструкция на «приборке», которая сливается с вентиляционными отверстиями.

Модель получит в качестве силовой установки четырехцилиндровый мотор VTEC Turbo объёмом 1,5 л мощностью 180 л. с. и 240 Нм крутящего момента. Переднеприводная модель получила в качестве трансмиссии коробку передач CVT.

Производство модели будет налажено на предприятии Guangqi Honda в Гуанчжоу.

Напомним, осенью текущего года Honda представит серию новых моделей под брендом TrailSport, созданных для путешествий и бездорожья.

Читайте также: Обновленная Honda Amaze появилась в Индии