Появились фотографии нового седана Honda Integra
Пекин, 10 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии новой Honda Integra 2022 модельного года. Снимки размещены на сайте министерства промышленности Китая.
По сути новинка представляет из себя модернизированный седан Honda Civic. Отличия можно найти только в некоторых элементах передней и задней части модели.
Салон у новинки точто такой же, как у Civic. Внутри Honda Integra имеется 10,2-дюймовый экран приборной панели, 7 — или 9-дюймовый тачскрин системы мультимедиа, а также горизонтальная полноразмерная сотовая конструкция на «приборке», которая сливается с вентиляционными отверстиями.
Модель получит в качестве силовой установки четырехцилиндровый мотор VTEC Turbo объёмом 1,5 л мощностью 180 л. с. и 240 Нм крутящего момента. Переднеприводная модель получила в качестве трансмиссии коробку передач CVT.
Производство модели будет налажено на предприятии Guangqi Honda в Гуанчжоу.
Напомним, осенью текущего года Honda представит серию новых моделей под брендом TrailSport, созданных для путешествий и бездорожья.
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