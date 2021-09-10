Токио, , 12:15 — REGNUM Японии необходимо работать над разрешением территориального вопроса и заключением мирного договора с Россией. Об этом японский министр Таро Коно, объявивший о намерении бороться за кресло премьер-министра страны, заявил 10 сентября на пресс-конференции в Токио.

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Коно высказался за решение вопроса вокруг южных Курильских островов, которые в Японии именуют «Северными территориями». Транслировал мероприятие телеканал NHK.

«Что касается разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий, а также заключения мирного договора с Россией, я считаю работу по данному направлению чрезвычайно важной», — подчеркнул политик.

Японский министр по делам Окинавы и «северных территорий»Таро Коно, также ответственный за вакцинацию от коронавируса, ранее заявил, что намерен бороться за пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, что означает и борьбу за пост главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не будет участвовать в предстоящих в сентябре партийных выборах, а это означает его уход с поста председателя правительства.

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